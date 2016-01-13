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دفاع أحد المتهمين بـ«أحداث الطالبية»:موكلي شارك في ثورة 30 يونيو

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دفاع أحد المتهمين بـ«أحداث الطالبية»:موكلي شارك في ثورة 30 يونيو دفاع أحد المتهمين بـ«أحداث الطالبية»:موكلي شارك في ثورة 30 يونيو

13 يناير 2016 | 12:20 مساءً

أرشيفية

أكد دفاع المتهم الرابع ، في القضية المعروفة بـ «أحداث عنف الطالبية»، بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة وعدم إنضمامه لجماعة الإخوان ، دفاعاً في السياق ذاته بعدم تعرف المتهمين أو سائق الحافلة المُعتدى عليها في الواقعة على المتهم المٌشار اليه .

وقال الدفاع بأن موكله شارك في في ثورة الثلاثين من يونيو، وهو ما ينفي منطقية أن يشارك في أي حدث ضد الدولة وفق قوله، مشيرًا إلى أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت لازمة لتجنيب مصير سوريا ولسبيا و اليمن .

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بأنهم خلال الفترة من 26 يناير عام 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام واشتركوا في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاكًا عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابى وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية.

2016-01-13

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