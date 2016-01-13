بالصور.. محول كهربائى يهدد حياة أهالى عزبة مفتاح بكفر الشيخ

تعددت شكاوى أهالى عزبة مفتاح التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح بدسوق من خطورة المحول الكهربائى الموجود داخل الوحدة السكنية، مما يمثل خطورة على حياة الأهالى والأطفال. كما أن القمامة منتشرة فى القرية لعدم إدراجها فى منظومة النظافة وتراكم مخلفات التطهير فى مصرف الكوم الكبير.

قال اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه توجه اليوم الأربعاء لقرية شباس الملح، للتعرف على شكاوى الأهالى على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أنه خاطب مسئولى الكهرباء لنقل محول الكهرباء المغذى لعزبة مفتاح التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح لتواجده وسط الكتلة السكنية وغير آمن على سكان القرية لخارج الكتلة السكنية .

وقال إنه كلف محمد عليبة نائب رئيس المدينة لشئون القرى بالتنسيق مع الرى لتطهير مصرف الكوم الكبير المار وسط عزبة مفتاح ورفع مخلفات التطهير فورا مع مراجعة الصرف وإحلال وتجديد كوبرى العزبة المار على المصرف.

وأضاف أنه قرر إدراج العزبة بمنظومة النظافة وتكليف رئيس القرية بعمل حملة نظافة شاملة العزبة بكامل شوارعها ورفع مخلفات القمامة بالكامل، على أن يتم إدراج العزبة ضمن منظومة النظافة بالتنسيق مع الأهالى وتحصيل الرسوم المقررة.



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