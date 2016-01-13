الإنتهاء من رصف منطقتين صناعيتين بتكلفة 15 مليون جنيه في أسيوط

أعلن المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، عن الانتهاء من أعمال رصف منطقة الصفا الصناعية ببنى غالب، ومنطقة “عرب العوامر” الصناعية التابعة لمركز أبنوب بتكلفة إجمالية بلغت 14.5 مليون جنيه، وذلك فى إطار النهوض بالبنية الأساسية والمرافق بمختلف المناطق الصناعية بالمحافظة وتشجيعا للاستثمار بها .

وأشار المهندس أحمد حسن، مدير وحدة الرصف بالمحافظة، إلى أن المرحلة الأولى من أعمال الرصف بالمناطق الصناعية شملت أعمال تمهيد ورصف وتركيب بلدورات أرصفة شوارع المنطقة الصناعية ببنى غالب “الصفا” وهى المنطقة الصناعية النموذجية بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليون جنيه، وتم الانتهاء من جميع الاعمال بها بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال رصف وتمهيد وإنشاء طرق بمنطقة عرب العوامر الصناعية بتكلفة 5 مليون جنيه.

وأكد مدير وحدة الرصف، بدء المرحلة الثانية من أعمال انشاء الطرق والرصف بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة ليتم العمل بباقي المناطف الصناعية ومنها توسعات منطقة عرب العوامر، وإنشاء طرق جديدة بها، وذلك طبقا لخطة تطوير المناطق الصناعية والنهوض بخدماتها.