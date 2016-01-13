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بايرن ميونيخ: معجبون بإيجوايين.. لكن نابولي لن يبيعه لنا

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بايرن ميونيخ: معجبون بإيجوايين.. لكن نابولي لن يبيعه لنا بايرن ميونيخ: معجبون بإيجوايين.. لكن نابولي لن يبيعه لنا

اعترف كارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونيخ أن فريقه معجب بمهاجم نابولي جونزالو إيجوايين، لكنه شدد أن النادي الإيطالي من الصعب أن يفرط في مهاجمه الأرجنتيني.

وسجل إيجوايين 18 هدف في 19 لقاء بالدوري الإيطالي هذا الموسم ليقود نابولي لصدارة الكالتشيو ولقب بطل الشتاء ويحتل صدارة هدافي البطولة.

وقال رومينيجه: "من الواضح أن إيجوايين يعجبنا، هو يؤدي بشكل رائع وأظن أن ذلك يجعله سعيدا".

وأضاف "رغم ذلك، أشك أن صديقي أوريليو دي لورينتيس (رئيس نابولي) قد يبيعه".

ويتصدر بايرن ميونيخ الدوري الألماني برصيد 46 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه دورتموند.

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