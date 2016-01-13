الاتحاد الإسباني يرفض استئناف سواريز

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة مما يعني أنه سيغيب عن فريقه لمدة مباراتين.

وكان الاتحاد الإسباني قد أقر بإيقاف اللاعب لمباراتين وذلك عقب دخوله في مشادة كلامية مع لاعبي إسبانيول في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وانتظر المهاجم الأوروجوياني لاعبي إسبانيول عقب نهاية اللقاء الذي فاز به البلوجرانا بنتيجة 4-1 وانفعل عليهم واصفا إياهم بأنهم بلا قيمة مما دفع الاتحاد الإسباني لإصدار عقوبة إيقاف لمدة مباراتين للاعب.

وبعد رفض الإستئناف الذي قدمه سواريز حسب ما جاء بصحيفة ماركا فإن برشلونة لن يستسلم للقرار وقرروا الإستئناف لدى اللجنة التأديبية الحكومية الرياضية.

لكن حتى ذلك الحين فسواريز سيغيب عن برشلونة في مباراة العودة أمام إسبانيول والتي ستقام الليلة.