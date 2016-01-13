فريق العالم في 2015.. سواريز احتياطي وبوفون الحارس الثالث

أعلن الاتحاد الدولي عن أفضل 11 لاعبا في 2015، لكن ماذا عن باقي نجوم العالم؟

في نوفمبر الماضي أعلن الفيفا عن دخول 55 نجما المرحلة النهائية من التصويت الذي سيقوم به 26 ألفا و478 لاعبا حول العالم.

وفي حفل الكرة الذهبية الذي توج فيه ليونيل ميسي بالجائزة أعلن الفيفا عن التشكيل الأمثل للعام وفقا لعدد الأصوات. (طالع التفاصيل)

ونشر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين التشكيل الثاني والثالث والرابع والخامس من اللاعبين الـ44 الباقين بناء على عدد الأصوات.

فجاء التشكيل الثاني أو "الاحتياطي" على النحو التالي.

ديفيد دي خيا - فيليب لام - جيرار بيكيه - ديفيد ألابا - جوردي ألبا - يايا توريه - توني كروس - إدين أزار - زلاتان إبراهيموفيتش - روبرت ليفاندوفسكي - لويس سواريز.

أما الثالث فشمل جيانلويجي بوفون - ديفيد لويز - خافيير ماسكيرانو - جيروم بواتينج - رافاييل فاران - أرتورو فيدال - سيرخيو بوسكيتس - ماركو فيراتي - توماس مولر - كريم بنزيمة - سيرخيو أجويرو.

وضم الرابع كيلور نافاس - فينسنت كومباني - ماتس هوميلز - جيورجيو كيلليني - بيبي - جيمس رودريجيز - أندريا بيرلو - تشابي ألونسو - أريين روبن - جاريث بيل - أليكسيس سانشيز.

وحصل اللاعبون الـ11 التاليين على أقل عدد من الأصوات.

إيكر كاسياس - داني كارفاخال - دييجو جودين - جون تيري - برانيسلاف إيفانوفيتش - إيفان راكيتيتش - دافيد سيلفا - تياجو ألكانتارا - كارلوس تيفيز - واين روني - دوجلاس كوستا.