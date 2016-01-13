أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فريق العالم في 2015.. سواريز احتياطي وبوفون الحارس الثالث

Google+ Print
فريق العالم في 2015.. سواريز احتياطي وبوفون الحارس الثالث فريق العالم في 2015.. سواريز احتياطي وبوفون الحارس الثالث

أعلن الاتحاد الدولي عن أفضل 11 لاعبا في 2015، لكن ماذا عن باقي نجوم العالم؟

في نوفمبر الماضي أعلن الفيفا عن دخول 55 نجما المرحلة النهائية من التصويت الذي سيقوم به 26 ألفا و478 لاعبا حول العالم.

وفي حفل الكرة الذهبية الذي توج فيه ليونيل ميسي بالجائزة أعلن الفيفا عن التشكيل الأمثل للعام وفقا لعدد الأصوات. (طالع التفاصيل)

ونشر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين التشكيل الثاني والثالث والرابع والخامس من اللاعبين الـ44 الباقين بناء على عدد الأصوات.

فجاء التشكيل الثاني أو "الاحتياطي" على النحو التالي.

ديفيد دي خيا - فيليب لام - جيرار بيكيه - ديفيد ألابا - جوردي ألبا - يايا توريه - توني كروس - إدين أزار - زلاتان إبراهيموفيتش - روبرت ليفاندوفسكي - لويس سواريز.

أما الثالث فشمل جيانلويجي بوفون - ديفيد لويز - خافيير ماسكيرانو - جيروم بواتينج - رافاييل فاران - أرتورو فيدال - سيرخيو بوسكيتس - ماركو فيراتي - توماس مولر - كريم بنزيمة - سيرخيو أجويرو.

وضم الرابع كيلور نافاس - فينسنت كومباني - ماتس هوميلز - جيورجيو كيلليني - بيبي - جيمس رودريجيز - أندريا بيرلو - تشابي ألونسو - أريين روبن - جاريث بيل - أليكسيس سانشيز.

وحصل اللاعبون الـ11 التاليين على أقل عدد من الأصوات.

إيكر كاسياس - داني كارفاخال - دييجو جودين - جون تيري - برانيسلاف إيفانوفيتش - إيفان راكيتيتش - دافيد سيلفا - تياجو ألكانتارا - كارلوس تيفيز - واين روني - دوجلاس كوستا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع