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الكشف عن.. ماذا قال رونالدو لألفيش في حفل الكرة الذهبية

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الكشف عن.. ماذا قال رونالدو لألفيش في حفل الكرة الذهبية الكشف عن.. ماذا قال رونالدو لألفيش في حفل الكرة الذهبية

كشف ميجيل أنخيل دياز الصحفي بإذاعة كادينا كوب الإسبانية عما قاله كريستيانو رونالدو لداني ألفيش أثناء حفل الكرة الذهبية الذي توج فيه ليونيل ميسي ملكا للعالم.

وانتقد ألفيش بعد الحفل حصول مواطنه البرازيلي نيمار لاعب برشلونة على المركز الثالث خلف ميسي ورونالدو نجم ريال مدريد.

واستمر ظهير البلاوجرانا في استفزازه الدائم لرونالدو إذ قال بعد الحفل:"لن أتحدث عن عدم حصول نيمار على المركز الثاني كثيرا حتى لا يبك البعض".

ودائما كانت تصريحات ألفيش تطول رونالدو سواء من قريب أو من بعيد لإصراره الدائم على أن ميسي هو الأفضل دون منازع ولا يمكن مقارنته بأحد.

وخلال حفل الكرة الذهبية قال رونالدو لألفيش بعدما رفض تحيته:"دعك في عملك الخاص".

"توقف عن الحديث عني، كن مثل أندريس إنييستا".

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