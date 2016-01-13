فوائد القهوة هتفرح عشاقها.. تعالج الشلل الرعاش والخرف وتحرق الدهون

يبدأ الكثيرون منا يومهم بفنجان من القهوة للاستيقاظ والتركيز فى العمل أو المذاكرة، ورغم فوائدها إلا أن هناك أصوات تنادى بتقليل تناول كميات القهوة نظرا للأضرار التى تسببها.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ويقدم الموقع الأمريكى "health"، فوائد القهوة لمن لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفرط نشاط الغدة الدرقية، أو القلق، حيث تساعد مادة "الكافين" على حماية خلايا الدماغ من الضرر الذى يسببه الشلل الرعاش، الخرف، الزهايمر، ومضادات الأكسدة فى القهوة تساعد على الوقاية من أمراض الكبد.
>وهى تساعد الطلاب قبل الامتحان فى التركيز واستعادة كل المعلومات التى تم استذكارها من قبل مع ترتيب الأفكار.
>وبسبب ضغط العمل نعانى جميعا فى بعض الأوقات من العصبية الشديدة، بفنجان من القهوة يمكن ضبط هذه العصبية والعودة إلى حالتك الطبيعية، وفى حالة تناول القهوة قبل النوم يفضل أن يكون قبلها بأربعة ساعات على الأقل.
>وأثبتت العديد من الدراسات أن القهوة الغامقة تعمل على حرق الدهون مما يساعدك على الوصول للوزن المثالى، وتساعد على خفض خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.
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القهوة تعالج الشلل الرعاش
>ويقدم الموقع الأمريكى "health"، فوائد القهوة لمن لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفرط نشاط الغدة الدرقية، أو القلق، حيث تساعد مادة "الكافين" على حماية خلايا الدماغ من الضرر الذى يسببه الشلل الرعاش، الخرف، الزهايمر، ومضادات الأكسدة فى القهوة تساعد على الوقاية من أمراض الكبد.
القهوة تعزز القدرات العقلية الخاصة بك
>وهى تساعد الطلاب قبل الامتحان فى التركيز واستعادة كل المعلومات التى تم استذكارها من قبل مع ترتيب الأفكار.
القهوة تهدئ عصبيتك
>وبسبب ضغط العمل نعانى جميعا فى بعض الأوقات من العصبية الشديدة، بفنجان من القهوة يمكن ضبط هذه العصبية والعودة إلى حالتك الطبيعية، وفى حالة تناول القهوة قبل النوم يفضل أن يكون قبلها بأربعة ساعات على الأقل.
القهوة تساعد على تقليل وزنك
>وأثبتت العديد من الدراسات أن القهوة الغامقة تعمل على حرق الدهون مما يساعدك على الوصول للوزن المثالى، وتساعد على خفض خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.
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