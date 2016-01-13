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بتر قدم طفل فى انفجار لغم أثناء محاولته تسلل الحدود مع ليبيا فى السلوم

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بتر قدم طفل فى انفجار لغم أثناء محاولته تسلل الحدود مع ليبيا فى السلوم بتر قدم طفل فى انفجار لغم أثناء محاولته تسلل الحدود مع ليبيا فى السلوم
أصيب الطفل "حمزة بريدع"، 15 سنة، من مدينة السلوم، ببتر مشط قدمه اليمنى وجروح بالقدم اليسرى، إثر تعرضه لانفجار لغم أرضى، أثناء محاولته تسلل الحدود المصرية الليبية بالسلوم.

ورد لقسم شرطة السلوم، اليوم الأربعاء، المحضر رقم 6 أحوال شرطة ميناء السلوم البرى، بشأن إصابة "حمزة بريدع عبد الله رزق"، 15 سنة، بدون عمل، مقيم العزبة الغربية السلوم- ببتر مشط القدم اليمنى وجروح وخدوش بالقدم اليسرى، إثر تعرضه لانفجار لغم بالمنطقة الجبلية الحدودية، أثناء محاولة تسلله إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية.

وبسؤاله أكد أنه أثناء محاولته التسلل بطريقة غير شرعية، عبر أحد المدقات الجبلية انفجر به لغم أرضى من مخلفات الحروب، مما أدى إلى إصابته ولا يتهم أحدا بالتسبب فى الحادث.

تم نقل المصاب إلى مستشفى السلوم المركزى للعلاج وبعرضه على قسم الجوازات بمنفذ السلوم البرى، تبين مغادرته البلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية وقيد المحضر برقم 51/2016 جنح أحداث السلوم.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة.

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مصر 365