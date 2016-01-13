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بالصور.. رؤساء قرى إسنا يزيلون 48 حالة تعد على الأراضى الزراعية

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بالصور.. رؤساء قرى إسنا يزيلون 48 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالصور.. رؤساء قرى إسنا يزيلون 48 حالة تعد على الأراضى الزراعية
شن رؤساء القرى بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بناءً على تعليمات محمد سيد بدر محافظ الأقصر، بضرورة العمل على إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية بمختلف قرى ومدن المحافظة.

أسفرت الحملات عن إزالة 48 حالة بمساحة 5 أفدنة بقرى الحلة والنمسا وأصفون، ففى قرية أصفون قاد حازم راغب رئيس القرية حملة نجحت فى إزالة 25 حالة تعدى على أراضى زراعية خارج الزمام بقرية أصفون بمساحة 2 فدان، وذلك بارتفاع من متر إلى 3 أمتار، وتم تحريز الطوب الأبيض والطوب الأحمر المستخدم فى البناء، وفى قرية الحلة والحليلة تمكن عبد الرحيم طايع رئيس القرية من إزالة 8 منازل بالأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون بمقدار فدان ونصف.

وفى قرية النمسا نجح ياسر أحمد سعيد رئيس القرية فى إزالة 15 حالة تعدى على أراضى زراعية خارج الزمام بمساحة فدان ونصف حاجر المساوية التابع لمجلس قرى النمسا، وكذلك إزالة المطبات العشوائية المتجهة إلى طريق السباعية غرب بإدفو أمام كوبرى القرايا وكوبرى المساوية، حيث تم تحرير 10 محاضر إشغالات طريق.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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