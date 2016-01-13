صور| ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية ببورسعيد

كتب: جمال نوفل

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرق ببورسعيد، من القبض على 3 مسجلين خطر كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية بنطاق المحافظة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الشرق برئاسة الرائد تامر سليم، إلى قيام عدد من الأشقياء بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بنطاق مدينة بورسعيد.

وأكدت التحريات، أن التشكيل العصابى يضم كل من “كريم عبدالغنى الغتورى، شهرته “كريم كلابو”، مقيم دائرة قسم الزهور “من ذوى المعلومات الجنائية”، ومحمد حسام عبدالملك أبو الحسن، مقيم دائرة قسم الزهور، من ذوى المعلومات الجنائية، وابراهيم عصام أحمد السيد إسماعيل، 19 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم الزهور”، وتخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات البخارية .

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات البخاريه بأسلوب كسر قفل الدراجة، وأنهم وراء ارتكاب العديد من السرقات بالمدينة، حيث اعترفوا بإرتكاب وقائع سرقة دراجات بخارية.

ووجه اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، وكلف ادارة البحث الجنائى بإستكمال فحص النشاط الإجرامى للمتهمين، وإحالة المتهمين للنيابة.

ويأتي ذلك، في إطار خطة مديرية أمن بورسعيد لتفعيل الأداء الأمني وتكثيف الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة جرائم السرقات بمختلف أنواعها، ومتابعة المسجلين والمفرج عنهم حديثًا من السجون والعملاء المشهور عنهم التعامل في المسروقات لكشف غموض الحوادث المجهلة وضبط مرتكبيها.