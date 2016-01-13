قاضي«أحداث الطالبية»يعد بتمكين المتهمين من أداء الإمتحان

بدأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فتحي البيومي، محاكمة المتهمين بتدبير تجمهر بمنطقة الطالبية في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث الطالبية» .

وإستهل القاضي الجلسة واعداً الدفاع و المتهمين، بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة المحبوسين على ذمة القضية ، وذلك مراعاةً للإمتحانات التي تنتظرهم، وهو الإجراء الذي رحب به الدفاع شاكرين للقاضي قراره .

وبدأت هيئة الدفاع من جهتها ، الترافع في القضية ، حيث دفع دفاع المتهم الاول ، بتلفيق الإتهام المسند لموكله و إستحالة تصور الواقعة والوارد بمحضر الإستدلال وإنتفاء صلة المتهم بواقعة التظاهر .

وأوضح الدفاع بأن موكله لم يكن طرفاً في الموضوع ، وأن الواقعة المسنود إليه إرتكابها وهي حيازته لصندوق كرتوني به 26 زجاجة مولوتوف، غير منطقية ،معقباً بأن المتهم لديه من الذكاء ما يجعله يتخلص من أي دليل يؤكد جٌرمه اذا ما أحس بأن الوضع حوله غير مستقر وأنه مُعرض للقبض عليه.

ونفى الدفاع أن يكون موكله قد إنضم لجماعة الإخوان متسائلاً كيف له أن ينضم لجماعة هو يعلم انها غير قانونية .

وأشار دفاع المتهمين الثاني و السادس، إلى أن موكليه لم يكونا ضمن أفراد التجمهر، وكان بسب في طريقهم للتنزه بـ«كايرومول».

وتابع الدفاع بأن واقعة ضبط المتهمين كانت في الساعة العاشرة ، بينما كانت واقعة إحراق حافلة النقل العام الساعة السادسة ، ليتسائل مستنكراً هل يظل المتهمان لمدة أربع ساعات في الشارع اذا ما كانا فعلاً منضمين للتظاهرة محل القضية .

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بأنهم خلال الفترة من 26 يناير عام 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام واشتركوا في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاكًا عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابى وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية.