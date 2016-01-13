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11 ألف مستفيد من برنامج «تكافل وكرامة» بقنا

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11 ألف مستفيد من برنامج «تكافل وكرامة» بقنا 11 ألف مستفيد من برنامج «تكافل وكرامة» بقنا

عبدالحميد الهجان، محاظ قنا

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن إجمالى المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” بلغ 11 ألف أسرة بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف الهجان، في تصريحات اليوم، أنه تم تسليم 11 ألف، و394 فيزا لمستحقى البرنامج بعد أن استوفوا جميع الشروط اللازمة للبرنامج كدفعة أولى منها 1036 بمركز نقادة، و6207 بمركز قوص، و2312 فيزا بفرشوط، و560 بقفط، و1279 بمركز الوقف بإجمالى 11143 لبرنامج “تكافل” و 251 لـ”كرامة ” بإجمالى 11394 مستفيد بالبرنامج.

وأوضح محافظ قنا، أن الدفعة الثانية من المستفدين من البرنامج ستصل خلال الأسبوع المقبل.

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