الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق بورشة أحذية فى إمبابة بدون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب فى ورشة أحذية أسفل عقار سكنى بشارع الأقصر بمنطقة إمبابة بدون وقوع أى إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران أسفل عقار سكنى بإمبابة، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم 4 سيارات لإخماد الحريق.

تم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم منع وصولها لباقى المجاورات، وتم فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع وصول الأهالى للمكان تحسبا لوقوع أى مصابين، وتفحمت معظم أجزاء الورشة، وتمت السيطرة على الحريق، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب والخسائر التى نجمت عن اشتعال النيران بالورشة.