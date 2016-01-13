حملة أمنية تضبط تجار مخدرات وحاملى أسلحة آلية بمنطقة العياط بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مجموعة من الخارجين على القانون لحيازتهم أسلحة آلية والاتجار فى المخدرات، وذلك خلال حملة أمنية بدائرة قسم العياط، وعثر بحوزتهم على أسلحة آلية وكمية من المخدرات.

البداية كانت بمرور المقدم تامر صالح رئيس المباحث رئيس ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العياط ومعاونه الرائد عادل طلبة تمكنوا فيها من ضبط كل من محمد.(شهرته سعيد فهمى) سائق ومقيم بدائرة المركز وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع بامب أكشن عيار 12 مم "غير مبلغ بسرقتها")، ورضا.ع سائق ومقيم بدائرة المركز المحكوم عليه الهارب فى قضية (إتلاف) وبحوزته عدد 45 قرصا لعقار الترامادول المخدر مبلغ 70 جنيها هاتف محمول)، وحسن.ج عاطل ومقيم بدائرة المركز وبحوزته عدد 75 قرصا لعقار الترامادول المخدر – عدد 8 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 80 جم ومبلغ 125 جنيها.

وبمواجهتهم اعترف الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأقر الثانى بالحكم الصادر ضده، واعترف الثالث بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم وتحرر محضر وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير الأمن، وتولت النيابة التحقيقات.