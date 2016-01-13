بالصور.. ضبط 22 كيلو عملات ذهبية وفضية وطبنجة بحيازة راكب بمطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى من ضبط راكب حاول تهريب 22 كيلو جرام من العملات الذهبية والفضية التذكارية وطبنجة حية وذخيرة وقبضة حديدية ومنظار ليزر محظور حيازته داخل حقائبه لدى عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة الفرنسية رقم 508 والقادمة من باريس اشتبه محمد الهادى، رئيس قسم الجمارك، فى الراكب "م. س" حيث تبين أنه قادم من الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق فرنسا، وبتفتيش حقائبه عثر معه علي طبنجة حية 9 مللى وثلاث خزنات طلقات ومنظار ليزر وقبضة يد حديدية و700 عملة تذكارية من الفضة بوزن 22 كيلو وعدد من العملات الذهبية.

وأمر مدير عام الجمارك بتحرير محضر للراكب رقم 2 لسنة 2016 وتسليمه لرجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



>