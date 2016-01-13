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مصرع ضابط شرطة وإصابة 10 آخرين في تصادم 3 سيارات بأسيوط

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مصرع ضابط شرطة وإصابة 10 آخرين في تصادم 3 سيارات بأسيوط مصرع ضابط شرطة وإصابة 10 آخرين في تصادم 3 سيارات بأسيوط
لقى ضابط شرطة بمديرية أمن أسيوط مصرعه، وأصيب 10آخرون فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق (أسيوط / سوهاج) الزراعى أمام قرية الشغبة التابعة لمركز أسيوط.

كان اللواء عبدالباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة رئيس مباحث المديرية، يفيد بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث تصادم 3سيارات بالطريق الزراعى (أسيوط/ سوهاج) أمام قرية الشغبة.
>انتقلت على الفور سيارة إسعاف ورجال الحماية المدنية ومعدات الإنقاذ السريع والمطافئ إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة تبين تصادم سيارة رقم 58311 نقل أسيوط ، وسيارة ميكروباص رقم 6913 ى س م، والسيارة رقم 83750 ملاكى أسيوط على الطريق الزراعى أمام قرية الشغبة التابعة لمركز أسيوط بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة فى يد السائق.

وقد أسفر الحادث عن مصرع "شريف المصرى" ـ ضابط شرطة، وأصيب 10 آخرون .
>تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى والإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى إبلاغ النيابة للمعاينة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصر 365