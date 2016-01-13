الإفراط فى تناول البطاطس قبل الحمل يرفع خطر الإصابة بسكر الحمل بنسبة 50%

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، حيث أفادت بأن تناول البطاطس بكميات كبيرة قبل الحمل يرفع من فرص الإصابة بمرض سكر الحمل.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 15000 امرأة، وتمت متابعتهن لمدة 10 سنوات خلال مدة الدراسة، وذلك لمعرفة تأثير تناول المزيد من البطاطس وارتباطها بارتفاع نسبة السكر فى الدم أثناء الحمل.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتى تناولن وجبة واحدة فى الأسبوع قبل الحمل كانت أكثر عرضة للإصابة بمرض سكر الحمل، كما أن النساء اللاتى تناولن من 2 إلى 4 وجبات فى الأسبوع ارتفع لديهن الخطر إلى 27%، لافتين إلى أن النساء اللاتى تناولن خمس وجبات أو أكثر من البطاطس فى الأسبوع ارتفع لديهن فرص الإصابة بمرض السكرى بنسبة 50%.

وأضاف الباحثون أن مستويات النشا العالية تؤدى إلى مرض السكرى، وهو أمر خطير فى الحمل ويمكن أن يؤدى إلى التعب، والالتهابات المتكررة، وعدم وضوح الرؤية، كما يزيد خطر الإصابة بالسكرى من النوع 2 فى الحياة فى وقت لاحق.

وقد أظهرت دراسة سابقة وجود ارتباط بين استهلاك البطاطس وزيادة الوزن على المدى الطويل.

>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "The Telegraph" البريطانية، وذلك فى الثالث عشر من شهر يناير الجارى.

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