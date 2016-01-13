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تعرف على أبرز قائدي المنتخبات الذين لم يصوتوا لميسي في الكرة الذهبية

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تعرف على أبرز قائدي المنتخبات الذين لم يصوتوا لميسي في الكرة الذهبية تعرف على أبرز قائدي المنتخبات الذين لم يصوتوا لميسي في الكرة الذهبية

نشرت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية أسماء قائدي 30 منتخبا حول العالم لم يعطوا صوتهم لليونيل ميسي نجم برشلونة في اختياراتهم الثلاثة لأفضل لاعب في العالم.

وحصد الساحر الأرجنتيني الجائزة للمرة الخامسة في تاريخه بعدما تفوق على منافسيه في المرحلة الأخيرة كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والدولي البرازيلي نيمار لاعب برشلونة.

ولم يدخل ميسي اختيارات 30 قائدا حول العالم أبرزهم باستيان شفاينشتايجر الألماني وجيمس رودريجيز الكولومبي ودييجو جودين الأوروجواني وروبرت ليفاندوفسكي البولندي.

فاختار قائد المانشافت مانويل نوير ثم توماس مولر ثم نيمار، واختار هداف كأس العالم الأخيرة زملاؤه في ريال مدريد رونالدو ثم كريم بنزيمة ثم جاريث بيل.

واختار قائد السيليستي زميله في لويس سواريز ثم مولر ثم ليفاندوفسكي، بينما الأخير اختار نوير ثم أرتورو فيدال ثم مولر.

ولم يختر ميسي أيضا مايل جيديناك قائد أستراليا بطلة آسيا وكريستيان فوخس قائد النمسا وستيفان مبيا قائد الكاميرون وكلاوديو بيتزارو قائد بيرو ورونالدو قائد البرتغال.

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