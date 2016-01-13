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هيدينك: لا أعلم متى سيعود فالكاو.. أتمنى ألا يلحق به ريمي وكوستا

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هيدينك: لا أعلم متى سيعود فالكاو.. أتمنى ألا يلحق به ريمي وكوستا هيدينك: لا أعلم متى سيعود فالكاو.. أتمنى ألا يلحق به ريمي وكوستا

أوضح جوس هيدينك مدرب تشيلسي أنه لا يعلم المدة المحددة التي سيعود خلالها رادميل فالكاو لتدريبات الفريق وتمنى ألا يلحق به المهاجمين لويك ريمي ودوجلاس كوستا.

وشارك فالكاو هذا الموسم في 11 مباراة في كل المسابقات مع تشيلسي وعانى من إصابة قوية في نوفمبر الماضي قال عنها جوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق:" إصابة عضلية مهمة".

وفي المؤتمر الصحفي قبل مباراة تشيلسي مع وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز صرح المدرب الهولندي " ما يفعله فالكاو هو الخضوع للعناية الطبية، لا يتدرب بل دائما مع الأطباء".

وتابع صاحب 69 عاما "حينما نعلم أنه سيكون جاهزا فسوف يتطلب الأمر وقتا من أجل إعداده للمباريات، لذا قد يدوم الأمر لأيام أو أسابيع لا أعلم متى سيعود للملاعب."

وأضاف مدرب منتخب هولندا السابق "مع كثرة المباريات وضيق الوقت أتمنى أن يكون ريمي جاهزا ليس لدينا سوى كوستا، آمل أن يتخذ ريمي خطوة إضافية ليكون أكثر لياقة".

وحول إمكانية رحيل ريمي عن تشيلسي في الشتاء على سبيل الإعارة أجاب هيدينك "حاليا، لا سوف يظل معنا حتى نهاية الموسم".

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