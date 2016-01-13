مصرع ضابط شرطة وإصابة 10 آخرين في تصادم 3 سيارات بأسيوط

لقي ضابط شرطة مصرعه، الأربعاء، وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات بطريق “أسيوط – سوهاج” الزراعي.

تلقى اللواء عبدالباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد منتصر عويضة، رئيس مباحث المديرية، يفيد بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بتصادم 3 سيارات بالطريق الزراعي “أسيوط – سوهاج” أمام قرية الشغبة التابعة لمركز أسيوط .

وانتقلت على الفور سيارة إسعاف ورجال الحماية المدنية، ومعدات الإنقاذ السريع، والمطافئ إلى موقع الحادث ، وبالمعاينة تبين تصادم سيارة رقم 58311 نقل أسيوط، وسيارة ميكروباص رقم 6913 ي س م، والسيارة رقم 83750 ملاكي أسيوط على الطريق الزراعي أمام قرية الشغبة التابعة لمركز أسيوط بسبب السرعة الزائدة واختلال العجلة القيادة في يد السائق .

وأسفر الحادث، عن مصرع “شريف المصري”، ضابط شرطة، وأصيب 10 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والإيمان العام.

تحرر محضر بالواقعة، وجار إبلاغ النيابة للمعاينة، وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .