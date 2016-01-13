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مجهولون يلقون زجاجات مولوتوف على مكتب تذاكر محطة سكة حديد الإسكندرية

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مجهولون يلقون زجاجات مولوتوف على مكتب تذاكر محطة سكة حديد الإسكندرية مجهولون يلقون زجاجات مولوتوف على مكتب تذاكر محطة سكة حديد الإسكندرية

أعلنت هيئة السكك الحديدية، تعرض السكة الحديد لبعض الأعمال التخريبية المتعمدة من قبل بعض المجهولين .

وقالت الهيئة إن عددًا من الأشخاص الخارجين على القانون ألقوا، صباح اليوم، زجاجة مولوتوف على مكتب تذاكر محطة المندرة بالإسكندرية دون أسباب واضحة، حيث أبلغ مفتش نقل الإسكندريه بالحادث فى تمام الساعة ٩.١٠ بإلقائهم زجاجة المولوتوف وفروا هاربين.
> وأوضحت نجوى البير المتحدثة باسم هيئة السكة الحديد أن زجاجة المولوتوف تسببت في إحداث خسائر بجهاز الكمبيوتر وجاليش التذاكر بالمكتب حيث تم إخماد الحريق الساعة ٥.١٥ صباحًا بمعرفة أحد صرافى التذاكر الموجود وﻻيوجد أي إصابات.

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