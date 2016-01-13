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الانتهاء من عدة مشروعات خدمية بالوادى الجديد خلال أيام

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الانتهاء من عدة مشروعات خدمية بالوادى الجديد خلال أيام الانتهاء من عدة مشروعات خدمية بالوادى الجديد خلال أيام

محافظة الوادي الجديد – أرشيفية

أعلن المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، أن هناك عدة مشروعات خدمية جار العمل بها، لافتا إلى أن البعض منها سيتم الانتهاء منه خلال أيام .

وأشار حسين، في تصريحات له اليوم، إلى أن الوحدات السكنية الخاصة بالحالات الأولى بالرعاية بـ”حي ميتلاكو”، تم الانتهاء منها وجاهزة للافتتاح، مضيفا أن ملحق الوحدة المحلية لمركز باريس بتكلفة 800 ألف جنيه سيتم الانتهاء من الأعمال به خلال أيام، حيث يشمل الدور الأرضي به ستوديو جديد لبث الإذاعة المحلية .

وأوضح، أنه تيسيرًا على المواطنين في إنهاء الإجراءات الورقية تم طرح مشروع إنشاء صالة تراخيص للمرور بمركز باريس بتكلفة مليون ومائتان ألف جنيه، بالإضافة إلى مشروع إنشاء إدارة للتموين والتجارة الداخلية بمركز بلاط بتكلفة 500 ألف جنيه.

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