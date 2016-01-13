«التعليم»: إتاحة موقع الوزارة الاليكتروني للمعلمين للترشيح للعمل بلجان الثانوية العامة

أعلن الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، إتاحة الموقع الالكتروني للوزارة والخاص بتسجيل استمارة (1) سري لجميع السادة العاملين بمدارس مرحلتي التعليم الثانوي والإعدادي على مستوى الجمهورية؛ بدءًا من اليوم، وذلك للترشح للعمل بلجان سير الامتحان، بالنسبة للمراقبين، والملاحظين وكذا أعمال تقدير الدرجات بامتحانات العام الدراسي الحالي؛ وذلك استكمالًا للمجهودات التي تبذلها الوزارة للاستعداد بشكل جيد ومبكر لأعمال امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بنظاميها (الحديث – نظام المرحلتين) للعام الدراسي الحالي 2016/2015 والتي تُعدها وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار حجازى أنه بالنسبه لترشيح السادة المعاونين (الإداريين) فسوف يتم اختيارهم من بين الفئات التي لا تخضع لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، وتعديلاته أسوةً بما تم مع السادة المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل لجان السير، وكذا رؤساء مراكز توزيع الأسئلة.

وأكد حجازي، أن إتاحة الموقع جاء في ضوء توجيهات الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ و تُهيب الوزارة بالسادة مسئولي الحاسب الآلي بالمدارس الثانوية والإعدادية والإدارات والمديريات التعليمية سرعة مراجعة كشوف استمارات (1) سري وطبعها واعتمادها، وسوف يتم الإعلان لاحقًا عن موعد تسليم الاستمارات للجان الإدارة بقطاعاتها الأربعة على مستوى الجمهورية – كلٌ فيما يخصه – عقب الانتهاء من اعتمادها.