أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس جامعة القاهرة ينعي الطالبة المتوفية بلجنة الامتحان ويؤكد : لم نقصر في إسعافها

Google+ Print
رئيس جامعة القاهرة ينعي الطالبة المتوفية بلجنة الامتحان ويؤكد : لم نقصر في إسعافها رئيس جامعة القاهرة ينعي الطالبة المتوفية بلجنة الامتحان ويؤكد : لم نقصر في إسعافها

قال الدكتور جابر نصار  رئبس الجامعة  إن ما تم اتخاذه من الإجراءات لمواجهة حالة الطالبة باللجنة وفق التقرير الطبر الصادر من مستشفى الطلبة يدل على عدم وجود تقصير.

ونعت جامعة القاهرة، الطالبة ميادة محمد الداخلى التى وافتها المنية نتبجة اصابتها بهبوط مفاحىء بلجنة امتحان قسم اللغات الشرقية وتدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

وقال جابر نصارعلى صفحته الرسمية عبر الفيسبوك، إن ما ذكره زملاء الطالبة فيما يتعلق بسحب ورقة إجابتها وتأثيره على حالتها سيكون محل تحقبق للتأكد من صحته واقعيا وقانونيا.

وأكد نصارأن الجامعة توفرالرعاية أطبية لكل الطلاب وأن حرم الجامعة مزود ب5 سيارات إسعاف مجهزة.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا