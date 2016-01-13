رئيس جامعة القاهرة ينعي الطالبة المتوفية بلجنة الامتحان ويؤكد : لم نقصر في إسعافها

قال الدكتور جابر نصار رئبس الجامعة إن ما تم اتخاذه من الإجراءات لمواجهة حالة الطالبة باللجنة وفق التقرير الطبر الصادر من مستشفى الطلبة يدل على عدم وجود تقصير.

ونعت جامعة القاهرة، الطالبة ميادة محمد الداخلى التى وافتها المنية نتبجة اصابتها بهبوط مفاحىء بلجنة امتحان قسم اللغات الشرقية وتدعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

وقال جابر نصارعلى صفحته الرسمية عبر الفيسبوك، إن ما ذكره زملاء الطالبة فيما يتعلق بسحب ورقة إجابتها وتأثيره على حالتها سيكون محل تحقبق للتأكد من صحته واقعيا وقانونيا.

وأكد نصارأن الجامعة توفرالرعاية أطبية لكل الطلاب وأن حرم الجامعة مزود ب5 سيارات إسعاف مجهزة.