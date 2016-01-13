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«مدبولي»يُسلم المحافظين ملفات المشروعات التى تنفذها وزارة الاسكان

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«مدبولي»يُسلم المحافظين ملفات المشروعات التى تنفذها وزارة الاسكان «مدبولي»يُسلم المحافظين ملفات المشروعات التى تنفذها وزارة الاسكان

الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان

سلّم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جميع المحافظين، ملفات عن المشروعات المختلفة التى تنفذها وزارة الإسكان فى كل محافظة، للمشاركة فى متابعة تنفيذها، والتواصل مع المواطنين بشأن البرامج الزمنية لتنفيذ كل مشروع.

وأكد وزير الإسكان ” أن المسئولية تضامنية، وهدفنا جميعا هو إنهاء هذه المشروعات بالسرعة والجودة المطلوبتين، ليستفيد بها مواطنو كل محافظة، وبالتالى علينا جميعا الاهتمام بمتابعة الأداء ودفع العمل بالمشروعات المختلفة، خاصة مشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى، التى تتعلق باحتياجات المواطنين الأساسية.

وأشار الوزير إلى أن الملف الذى تسلمه كل محافظ يتضمن أيضا المشروعات المقترح تنفيذها فى خطة العام المالي 2016 / 2017، بحيث يتم الاتفاق على أولويات هذه المشروعات، وتلبيتها لاحتياجات المواطنين.

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