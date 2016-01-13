وزير التموين: إقامة مجمعات استهلاكية وتوفير سيارات للسلع الغذائية بالعاشر من رمضان

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إقامة عدد من المجمعات الاستهلاكية من خلال مشروع “جمعيتي”، وتوفير عدد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية بأسعار مخفضة من فروع المجمعات الاستهلاكية بمدينة العاشر من رمضان ورفع كفاءة المجمعات الاستهلاكية الموجودة بها بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة البترول لزيادة حصة البوتاجاز من الاسطوانات المنزلية للمدينة نظرًا لزيادة الكثافة السكانية بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بحضور المهندس سمير عارف رئيس الجمعية، ونائبه المهندس وليد هلال، وأعضاء الجمعية، وذلك عقب الجولة التي قام بها وزير التموين في مدينة العاشر من رمضان تفقد خلالها السلسلة الغذائية “هايبر وان”، وعدد من مصانع والشركات الغذائية لانتاج الزيوت واللحوم، ورافقه خلاله الفنان محمد ثروت، وأمين سليم وكيل أول وزارة التموين، واللواء إبراهيم حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد مهدي، وكيل أول وزارة التموين.

وأضاف وزير التموين، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية حصر الأراضي التي سيتم إقامة سلاسل تجارية ومناطق لوجستية عليها، وبلغت 733 قطعة أرض، و366 منفذ سيتم طرحهم للاستثمار والتطوير، لافتا إلى أن الجهاز تلقى حتى الآن 360 طلبًا للاستثمار في الأراضي وتطوير المنافذ وأن من بين هذه الاراضي قطع في مدينة العاشر من رمضان سيتم إقامة سلاسل تجارية عليه.

من جانبه، قال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر، إن الدكتور خالد حنفي هو أول وزير تموين يزور الجمعية ويلتقي بأعضائها، حيث طالبه أعضاء الجمعية بضرورة إقامة أسواق لبيع منتجات المصانع الغذائية وغير الغذائية بسعر التكلفة، وضرورة تشديد الرقابة علي المصانع العشوائية بالمدينة.

وأضاف عارف، أن الجمعية سوف توفر بيان رسمي لوزارة التموين عن المصانع المرخصة والرسمية لسهولة محاربة مصانع بير السلم وغير المعتمدة والتي تنتج منتجات غير مطابقة للمواصفات وتهدد أمن وسلامة المواطنين وتضر بالاقتصاد المصري.

كما أبدى عدد من المنتجين مشاركتهم في ضخ السلع الغذائية علي البطاقات التموينية وسلع فارق نقاط الخبز ووافق وزير التموين علي مقترحاتهم وعلي مشاركتهم في طرح منتجاتهم ضمن السلع التموينية وفارق نقاط الخبز.