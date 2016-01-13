البابا تواضروس يثنى على مشاعر الأخوة والسماحة الدينية خلال زيارته لقنا

أعلنت محافظة قنا، أن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بكنيسة الأقباط الأرثوذكس بمدينة قنا، وبحضورالانبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها، واللواء صلاح الدين حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والمستشار جمال على موسى رئيس محكمة قنا الابتدائية والمستشار محمود عبدالعزيز المحامى العام واللواء أحمد عبدالستار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا والعميد حازم حميدة مفتش الأمن الوطنى والعقيد برهام بشرى قائد قطاع قنا العسكرى، والمقدم محمد سرحان المستشار العسكرى، وعدد كبير من رجال الدين الإسلامى والمسيحى ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة .

وفى كلمته اعرب البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن سعادته بزيارة محافظة قنا، وقدم الشكر لمحافظ قنا على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب .

ومن جانبه أعرب الهجان عن سعادته البالغة لتشريف قداسة البابا تواضروس لمحافظة قنا، مشيرا إلى أهمية دور رجال الدين فى تعزيز الروح والثقافة الوطنية بين صفوف المواطنين وترسيخ الوطنية وزيادة تماسك كل أبناء الوطن وتشبثهم بالأرض ودفاعهم عن الوطن، مؤكدا على روح المحبة والود التى تربط المسلمين بالمسيحيين فى كل المناسبات القومية والوطنية والدينية بما يبعث على الألفة والمحبة والسلام بين أبناء الوطن.



>