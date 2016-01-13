إصابة موظف ونجليه فى اصطدام دراجة نارية بهم بالمنوفية

أصيب موظف بالقوات المسلحة ونجليه بإصابات بالغة وذلك نتيجة اصطدام دراجة نارية بهم أمام مجمع المواقف بمدينة شبين الكوم وتم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم من شرطة النجدة بحادث تصادم ومصابين بمنزل الكوبرى العلوى باتجاه مجمع المواقف بمدينة شبين الكوم – بدائرة القسم بالانتقال والفحص تبين اصطدام الدراجة النارية رقم "م د ج 7863" قيادة "محمد.خ.ز.أ" المقيم بدائرة القسم فر هارباً تاركاً الدراجة بمكان الحادث بكل من "كريم.م.أ" قوات مسلحة ومقيم بدائرة مركز الشهداء مصاباً نزيف داخلى بالمخ (لا يمكن استجوابه) ونجليه أحدهما ثلاث سنوات والآخر عمره عام "مصابان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم حالتهما العامة مستقرة"، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى وحدثت تلفيات بالدراجة وتم التحفظ عليها وجار سؤال أحد أهلية المصابين، وتم رفع آثار الحادث ولم يؤثر على حركة المرور بالطريق، وتم تحرير المحضر رقم 1221 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.