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تموين السويس تضبط مصنعا لإنتاج الصابون ومواد كيماوية مخالفة للقانون

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تموين السويس تضبط مصنعا لإنتاج الصابون ومواد كيماوية مخالفة للقانون تموين السويس تضبط مصنعا لإنتاج الصابون ومواد كيماوية مخالفة للقانون
أعلنت مديرية أمن السويس نجاح ضباط مباحث فى ضبط مصنع لإنتاج الصابون السائل ومستلزمات النظافة، مقام داخل منزل بمنطقة عرب المعمل السكنية بالسويس بالمخالفة للقانون.

تلقى اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، وجه العميد محمد والى، مدير مباحث السويس، بشن حملات موسعة لضبط مصانع المواد الخاصة بالمنظفات والمصانع المقامة بدون تصريح فى السويس.

وبقيام حملة قادها المقدم يوسف حمدين رئيس مباحث التموين وخالد شحات مفتش مباحث التموين، تم ضبط مصنع "تحت السلم" بمنطقة عرب المعمل بالسويس ملك "س.م" يقوم بإنتاج الصابون السائل ومواد التنظيف دون تصريح، وتزوير علامات تجارية لمنتجات شهيرة بالأسوق تنتج الصابون السائل مستخدمة مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر، ويتم تعبئة المنتجات فى عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية ثم طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، مما يسبب أضرارًا صحية وأمراضا جلدية لمستخدميها.

وتم ضبط المئات من عبوات الصابون السائل و600 كجم من المواد الكيماوية 500 كجم من مادة حمض السلفونيك وكميات من الملح والصودا الكاوية وكمية من الألوان الصناعية وكميات من الخامات المقلدة والمهربة القادمة من الصين، بجانب مكينات مواتير كبيرة خاصة بأنتاج الصابون داخل منزل المتهم مالك المصنع.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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