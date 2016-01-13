بالصور.. الفريق مهاب مميش: لم تتعطل سفينة واحدة أثناء حفر قناة السويس الجديدة

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن بمبنى المحاكة التابع لهيئة قناة السويس للإعلان عن تفاصيل عبور أكبر سفينة حاويات صديقة للبيئة على مستوى العام لقناة السويس الجديدة، لتعطى رسالة للعالم أن القناة نظيفة وتحافظ على البيئة، بحضور وزير البيئة ومجلس إدارة شركة الملاحة العربية المتحدة، أنه لم تتعطل سفينة أو مركب أوكراكة ثانية واحدة خلال حفر قناة السويس الجديدة، وأقدم الشكر للقوات المسلحة على موقفها المشرف فى حفر القناة الجديدة .

وقال "مميش" إننى أتقدم بإرسال رسالة حب وتقدير للرئيس السيسى رئيس جمهورية مصر العربية الذى أعطى إشارة البدء لحفر قناة السويس الجديدة.

الجدير بالذكر أن السفينة alzubire والتى تتبع شركة الملاحة العربية المتحدة uasc ستعبر قناة السويس الجديدة اليوم تعد من أكبر سفن الحاويات فى العالم، ومن نوع الصديق للبيئة وتبلغ حمولتها 18ألفا و650 حاوية قادمة من شرق آسيا فى طريقها لأوروبا .



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