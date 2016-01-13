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الشعب: كل الاحتمالات واردة في صفقة انضمام السولية للأهلي

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الشعب: كل الاحتمالات واردة في صفقة انضمام السولية للأهلي الشعب: كل الاحتمالات واردة في صفقة انضمام السولية للأهلي

يسابق نادي الشعب الإماراتي الزمن لحسم مصير لاعب وسطه عمرو السولية بعد رفع اسمه من قائمة الفريق.

وأوضح محمد الكمالي منسق عام نادي الشعب "كل الاحتمالات واردة في صفقة انضمام السولية للأهلي، أو قد يبقي اللاعب حتى نهاية عقده مع الفريق هذا الموسم".

وأضاف عبر قناة LTC "نحاول الوصول لحل يرضي جميع الأطراف بما يخدم مصالح النادي واللاعب، مشيرا إلي أن تامر النحاس وكيل اللاعب عقد جلسة تفاوض مع مسؤولي الشعب مساء الثلاثاء".

وبرر مسؤول الشعب رفع اسم السولية من قائمة نادي الشعب، لأن اللاعب حصل علي فرصته كاملة طوال الدور الأول، ولم يحالفه التوفيق، رغم أن مستواه تحسن مع المدرب الإيطالي والتر زينجا عما كان عليه بداية الموسم مع طارق العشري.

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