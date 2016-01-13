أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وليد صلاح الدين: ميدو.. لا تفرط في أي لاعب من الزمالك

Google+ Print
وليد صلاح الدين: ميدو.. لا تفرط في أي لاعب من الزمالك وليد صلاح الدين: ميدو.. لا تفرط في أي لاعب من الزمالك

طلب وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق من أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك ألا يترك لاعبي الفريق الذين لا يعتمد عليهم كثيرا في المباريات.

وقد يرحل بعض لاعبي الزمالك على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية الحالية بسبب قلة ظهورهم في لقاءات الفريق بالدوري المصري الممتاز.

وطلب سموحة من الزمالك استعارة لاعبيه أحمد حسن مكي وإبراهيم صلاح وكان محمد إبراهيم مطلوبا من قبل الاتحاد السكندري.

ويرى وليد أن الزمالك مثله مثل الأهلي سيحتاج مع الوقت إلى هؤلاء اللاعبين تحسبا للإيقافات أو كثرة المباريات أو الإصابات.

وقال وليد عبر قناة النهار:"لا أريد للزمالك أن يفقد بعضا من لاعبيه الآن مثل إبراهيم صلاح ومكي وأحمد دويدار وغيرهم".

"سيحتاج إليهم بعد ذلك، فمثلا إبراهيم صلاح هو الوحيد القادر في الفريق على القيام بالدور الذي يؤديه طارق حامد".

"نفس الأمر للأهلي، أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي وجون أنطوي والظهير الأيسر محمد حمدي، يجب أن يبقوا مع الفريق".

"عندما تبدأ البطولات القارية سيكون الفريقان في حاجة إلى العديد من البدائل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع