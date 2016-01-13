وليد صلاح الدين: ميدو.. لا تفرط في أي لاعب من الزمالك

طلب وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق من أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك ألا يترك لاعبي الفريق الذين لا يعتمد عليهم كثيرا في المباريات.

وقد يرحل بعض لاعبي الزمالك على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية الحالية بسبب قلة ظهورهم في لقاءات الفريق بالدوري المصري الممتاز.

وطلب سموحة من الزمالك استعارة لاعبيه أحمد حسن مكي وإبراهيم صلاح وكان محمد إبراهيم مطلوبا من قبل الاتحاد السكندري.

ويرى وليد أن الزمالك مثله مثل الأهلي سيحتاج مع الوقت إلى هؤلاء اللاعبين تحسبا للإيقافات أو كثرة المباريات أو الإصابات.

وقال وليد عبر قناة النهار:"لا أريد للزمالك أن يفقد بعضا من لاعبيه الآن مثل إبراهيم صلاح ومكي وأحمد دويدار وغيرهم".

"سيحتاج إليهم بعد ذلك، فمثلا إبراهيم صلاح هو الوحيد القادر في الفريق على القيام بالدور الذي يؤديه طارق حامد".

"نفس الأمر للأهلي، أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي وجون أنطوي والظهير الأيسر محمد حمدي، يجب أن يبقوا مع الفريق".

"عندما تبدأ البطولات القارية سيكون الفريقان في حاجة إلى العديد من البدائل".