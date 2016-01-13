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بالصور.. شبورة مائية تغطى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وشوارع دمنهور

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بالصور.. شبورة مائية تغطى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وشوارع دمنهور بالصور.. شبورة مائية تغطى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى وشوارع دمنهور
رصدت كاميرا اليوم السابع، صباح اليوم، انتشار شبورة مائية كثيفة تغطى شوارع مدينة دمنهور وطريق القاهرة إسكندرية الزراعى.

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية قد توقعوا أن يسود اليوم، الأربعاء، طقس مائل للدفء شمالاً، حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحرين المتوسط والأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

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