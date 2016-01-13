النيابة تطلب تحريات الأمن الوطنى حول اتهام حمدين صباحى بإثارة الفتن

أمر المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار وليد السعيد رئيس النيابة، بسرعة تحريات الأمن الوطنى حول اتهام حمدين صباحى بإثارة الفتن بسبب حلقته مع الإعلامى وائل الإبراشى.

كان أحد المواطنين مقيم بمدينة الرحاب حرر محضرا بقسم شرطة ثان القاهرة الجديدة، يتهم فيه حمدين صباحى بالتحريض على العنف ضد الجيش والشرطة وإثارة الفتن والتحريض على التظاهر فى ذكرى ثورة 25 يناير، لتأمر النيابة بتحريات الأمن الوطنى عن الواقعة.

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