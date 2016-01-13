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قناة السويس تحقق أكبر حركة عبور عام 2015 بـ17500 سفينة

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قناة السويس تحقق أكبر حركة عبور عام 2015 بـ17500 سفينة قناة السويس تحقق أكبر حركة عبور عام 2015 بـ17500 سفينة
قال المهندس ناجى أحمد، مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، إن الهيئة حققت أعلى عائدات فى عام 2015، حيث شهدت أكبر حركة عبور للحمولات والسفن مقارنة بعام 2014.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمبنى المحاكة التابع لهيئة قناة السويس للإعلان عن تفاصيل عبور أكبر سفينة حاويات صديقة للبيئة على مستوى العام لقناة السويس الجديدة، لتعطى رسالة للعالم أن القناة نظيفة وتحافظ على البيئة، بحضور وزير البيئة والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ومسئولى شركة الملاحة العربية المتحدة.

عبرت 17148 سفينة القناة فى عام 2014، بينما عبرت 17483 سفينة فى عام 2015 بفارق 335 سفينة نسبة التغيير 2.0% وأن الحملة الصافية 962.7 مليون طن فى 2014، بينما 998.7مليون طن فى عام 2015 بزيادة قدرها 36.0 مليون طن بنسبة تغيير 3.7 %.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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