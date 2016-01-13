انهيار منزل قديم بسوهاج‎ دون وقوع إصابات

انهار منزل قديم بمنطقة «نجع أبو شجرة» بمدينة سوهاج؛ الأربعاء، نتيجة تهالكه دون وقوع أي إصابات بشرية.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من قسم شرطة ثان سوهاج بانهيار جزء من منزل بنجع أبو شجرة – دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات وحدة الإنقاذ البري، وبالفحص تبين أن المنزل ملك ورثة رشدي مجلع تاوضروس “غير مأهول بالسكان”، ومكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن وتبين انهيار جزء من أسفل جدرانه من الخارج وانهياره من الداخل.

ولم يسفر انهيار العقار عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وبسؤال أمجد رشدي مجلع تاوضروس 45 سنة مهندس معماري، أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه.

تم إخطار حي شرق سوهاج للإنتقال وإتخاذ اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 181 إداري القسم لسنة 2016، وجار العرض على النيابة.