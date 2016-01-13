أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 3 تجار تموين لتزوير البطاقات التموينية فى البحيرة

Google+ Print
ضبط 3 تجار تموين لتزوير البطاقات التموينية فى البحيرة ضبط 3 تجار تموين لتزوير البطاقات التموينية فى البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 3 تجار تموين لقيامه بالتلاعب والتزوير بالبطاقات التموينية، وذلك بزيادة أسماء وهمية على البطاقات الخاصة بهما للاستيلاء على حصص تموينية.

وقد شن رجال مباحث بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة، للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط تاجر تموين مقيم ببندر أبو حمص لقيامة بالتلاعب والتزوير ببطاقات التموينية وذلك بزيادة عدد (19) فرد بأسماء وهمية على البطاقات الخاصة بهما للاستيلاء على حصص تموينية مدعمة بدون وجه حق خلال الفترة من شهر نوفمبر لعام 1997 حتى شهر فبراير لعام 2010 تستحق فروق مبلغ 77 ألفا و856 جنيها، وتحرر المحضر 691/2016 جنح مركز أبو حمص.

كما تم ضبط تاجر تموين ومقيم بندر أبو حمص لقيامه بالتلاعب والتزوير ببطاقات التموينية وذلك بزيادة عدد (10) أفراد بأسماء وهمية على البطاقات الخاصة بهما للاستيلاء على حصص تموينية مدعمة بدون وجه حق خلال الفترة من شهر نوفمبر لعام 1997 حتى شهر أبريل لعام 2009 تستحق فروق أسعار مبلغ 40 ألفا و75 جنيها، وتحررالمحضر690/2016 جنح مركز أبوحمص.

وتم ضبط تاجر تموين ومقيم بندر أبو حمص لقيامه بالتلاعب والتزوير ببطاقات التموينية، وذلك بزيادة عدد (6) أفراد بأسماء وهمية على البطاقات الخاصة بهما للاستيلاء على حصص تموينية مدعمة بدون وجه حق خلال الفترة من شهر نوفمبر لعام 1997 حتى شهر فبراير لعام 2009 تستحق فروق أسعار مبلغ 24 ألفا و132 جنيها، وتحرر المحضر 692/2016 جنح مركز أبو حمص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات

أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي