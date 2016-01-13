ضبط 3 تجار تموين لتزوير البطاقات التموينية فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 3 تجار تموين لقيامه بالتلاعب والتزوير بالبطاقات التموينية، وذلك بزيادة أسماء وهمية على البطاقات الخاصة بهما للاستيلاء على حصص تموينية.

وقد شن رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة، للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط تاجر تموين مقيم ببندر أبو حمص لقيامة بالتلاعب والتزوير ببطاقات التموينية وذلك بزيادة عدد (19) فرد بأسماء وهمية على البطاقات الخاصة بهما للاستيلاء على حصص تموينية مدعمة بدون وجه حق خلال الفترة من شهر نوفمبر لعام 1997 حتى شهر فبراير لعام 2010 تستحق فروق أسعار مبلغ 77 ألفا و856 جنيها، وتحرر المحضر 691/2016 جنح مركز أبو حمص.

كما تم ضبط تاجر تموين ومقيم بندر أبو حمص لقيامه بالتلاعب والتزوير ببطاقات التموينية وذلك بزيادة عدد (10) أفراد بأسماء وهمية على البطاقات الخاصة بهما للاستيلاء على حصص تموينية مدعمة بدون وجه حق خلال الفترة من شهر نوفمبر لعام 1997 حتى شهر أبريل لعام 2009 تستحق فروق أسعار مبلغ 40 ألفا و75 جنيها، وتحررالمحضر690/2016 جنح مركز أبوحمص.

وتم ضبط تاجر تموين ومقيم بندر أبو حمص لقيامه بالتلاعب والتزوير ببطاقات التموينية، وذلك بزيادة عدد (6) أفراد بأسماء وهمية على البطاقات الخاصة بهما للاستيلاء على حصص تموينية مدعمة بدون وجه حق خلال الفترة من شهر نوفمبر لعام 1997 حتى شهر فبراير لعام 2009 تستحق فروق أسعار مبلغ 24 ألفا و132 جنيها، وتحرر المحضر 692/2016 جنح مركز أبو حمص.