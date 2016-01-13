مدير أمن الشرقية يكرم معاون مباحث منيا القمح وأمينى شرطة على جهودهم

قام اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، بتكريم النقيب أحمد شويخ معاون مباحث منيا القمح، والمسئول عن وحدة تنفيذ الأحكام، وأمينى الشرطة حماد السعيد وأكرم إبراهيم على، لجهودهم وتفانيهم فى العمل.

وقام اللواء حسن سيف بمنحهم شهادات تقدير، معربا لهم عن خالص شكره وتقديره للضابط وأمينى الشرطة، لتفانيهم فى العمل.

يذكر أن ضباط مباحث منيا القمح، والنقباء "أحمد حسن ومحمد فؤاد ومحمود شكرى وأحمد شويخ وكريم عبد الباسط"، تمكنوا خلال السنة الماضية برئاسة الرائد رائد ربيع، وبإشراف العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لفرع الجنوب، من تصفية محمد الأسود أخطر العناصر الإجرامية والذى قاد أقوى تشكيل عصابى للخطف والسرقة وتخليص أهالى منيا القمح من خطورته، وتم منذ شهر تصفية المسجل خطر "أيمن ضمضم"، كما تم ضبط "فاسكو" منذ يومين وبحوزتهما 4 بنادق خرطوش، والذى يعد من العناصر الخطرة على الأمن العام.



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