أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن الشرقية يكرم معاون مباحث منيا القمح وأمينى شرطة على جهودهم

Google+ Print
مدير أمن الشرقية يكرم معاون مباحث منيا القمح وأمينى شرطة على جهودهم مدير أمن الشرقية يكرم معاون مباحث منيا القمح وأمينى شرطة على جهودهم
قام اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، بتكريم النقيب أحمد شويخ معاون مباحث منيا القمح، والمسئول عن وحدة تنفيذ الأحكام، وأمينى الشرطة حماد السعيد وأكرم إبراهيم على، لجهودهم وتفانيهم فى العمل.

وقام اللواء حسن سيف بمنحهم شهادات تقدير، معربا لهم عن خالص شكره وتقديره للضابط وأمينى الشرطة، لتفانيهم فى العمل.

يذكر أن ضباط مباحث منيا القمح، والنقباء "أحمد حسن ومحمد فؤاد ومحمود شكرى وأحمد شويخ وكريم عبد الباسط"، تمكنوا خلال السنة الماضية برئاسة الرائد رائد ربيع، وبإشراف العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لفرع الجنوب، من تصفية محمد الأسود أخطر العناصر الإجرامية والذى قاد أقوى تشكيل عصابى للخطف والسرقة وتخليص أهالى منيا القمح من خطورته، وتم منذ شهر تصفية المسجل خطر "أيمن ضمضم"، كما تم ضبط "فاسكو" منذ يومين وبحوزتهما 4 بنادق خرطوش، والذى يعد من العناصر الخطرة على الأمن العام.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365