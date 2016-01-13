بالصور.. الشباب والرياضة بالأقصر تدشن أكبر حملة لتنظيف معبد الكرنك

دشنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، أكبر حملة لتنظيف معبد الكرنك التاريخى بالكامل من آثار الحشائش التى تنمو بسرعة كبيرة، وذلك فى إطار حملة من أجل بلدنا وسياحة بلدنا لتعيش الأقصر بلد الحضارة وبلد التقدم وبلد الازدهار.

وصرح الدكتور مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أن الحملة تأتى فى إطار دور الشباب الرياضة للقيام بالاشتراك مع الشباب الأقصرى فى تنظيف المعابد والمناطق الآثرية لكى تعود لأبهى صورها لجذب السائحين بصورة أكبر.

وأضاف الدكتور مدحت السيد، أن تلك الحملة لنظافة معبد الكرنك تم تدشينها تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وإشراف إدارة خدمات الشباب بالمديرية، وفى إطار حملات من أجل بلدنا وسياحة بلدنا لتعيش الأقصر بلد الحضارة وبلد التقدم وبلد الازدهار.

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