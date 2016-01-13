ضبط 93 كجم دواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى سوهاج

تمكنت مباحث ومديرية التموين بسوهاج من ضبط 93 كجم دواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بمركز البلينا.

تلقى مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج بلاغًا من مكتب مراقبة الأغذية بتواجد أحد الأشخاص مستقلًا سيارة نقل مواد غذائية تحمل رقم هـ ي ب 7432 وقيامه ببيع دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وتمكنوا من ضبط سمير فوزي فخري لبيب 16 عامًا طالب، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، وعثر بحيازته على «93» كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومدون عليها إنتاج مجزر السعد شارع زكريا الليثي العمرانية الجيزة، تم التحفظ علي المضبوطات بمكتب مراقبة الأغذية.

كلفت إدارتي البحث الجنائي والتموين بالتحري في الواقعة وتحديد مصدر تلك المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 551 جنح المركز لسنة 2016، وجاري العرض علي النيابة العامة.