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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بنجع حمادي

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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بنجع حمادي مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بنجع حمادي

أرشيفية

قُتل شخص وأصيب 3 آخرين، منذ قليل ، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين، بقرية عزبة علام التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي قنا.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مسلحة بسبب خلافات بين عائلتين بقرية عزبة علام.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بهجورة التكاملي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.

 

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