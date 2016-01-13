صحة تكساس: حالة إصابة جديدة بفيروس زيكا لمسافر قادما من السلفادور

قال مسئولو الصحة فى مقاطعة هاريس بتكساس، إن مسافرا عاد مؤخرًا إلى هيوستن قادما من السلفادور أصيب بفيروس زيكا الذى ينقله البعوض.

وينتمى فيروس زيكا إلى عائلة الفيروسات المصفرة أو المسببة للحمى الصفراء الذى ظل محصورا فى إفريقيا وآسيا من الخمسينات وحتى عام 2007 حين امتد شرقًا إلى جنوب ووسط أمريكا وله صلة بحمى الدنج ومرض غرب النيل، وينقله بعوض من المناطق الاستوائية يعرف باسم الزاعجة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن هناك 22 حالة مؤكدة بين مسافرين أمريكيين عائدين إلى البلاد منذ ظهور أول حالة عام 2007، وإنها لا تزال تتسلم عينات من المسافرين الذين مرضوا بالفيروس مؤخرًا لإجراء اختبارات عليها.

ولا يوجد أى مؤشر على أن البعض المستوطن فى الولايات المتحدة ينقل فيروس زيكا، لكن فى ديسمبر كانون الأول أعلنت بويرتو ريكو وهى أراض أمريكية عن أول حالة إصابة محلية بفيروس زيكا إثر إصابة أحد سكان الجزيرة الذى لم يسافر خارجها قط.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "إن الأضواء سلطت مؤخرًا على فيروس زيكا بعد أن قالت البرازيل إنها تحقق فى صلة محتملة بين العدوى وأطفال يولدون برؤوس صغيرة وهو مرتبط بعدم اكتمال نمو المخ".