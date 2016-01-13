مصرع 3 وإصابة 11 شخصا فى 5 حوادث تصادم بالبحيرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 أخرين جراء وقوع 5 حوادث تصادم متفرقة بالبحيرة، نظرا لكثافة الشبورة المائية تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة.

وبالانتقال لمكان الحادث الأول بالطريق الزراعى السريع اتجاه إسكندرية أمام عزبة الطنيخى دائرة مركز أبوحمص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم (ب ل س 1798 ميكروباص) قيادة وليد هندى إبراهيم "سائق ومقيم قرية البهى إيتاى البارود، السيارة رقم (ب ى ج 7634 ميكروباص) قيادة عبد المنصف حمدى أحمد سائق ومقيم عزبة جمعة مركز شبراخيت.

اختلت عجلة القيادة أثناء سير السيـارة الثانية بالطريـق المشار إليه نظرا لكثافة الشبورة المائية واصطدمت بمؤخرة السيارة الأولى التى تصادف سيرها فى ذات الاتجاه، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة عدد ( 3 ) من مستقلى السيارة الأولى من بينهم المساعد شرطة محمود عبد اللطيف محمود جاد الله " من قوة إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية ومقيم قرية شبرا النونة إيتاى البارود بسحجات وكدمات واشتباه مابعد الارتجاج وتم نقلهم لمستشفى دمنهور العام للعلاج، وتحرر المحضر 1207/2016 جنح المركز .

ووقع الحادث الثانى بدائرة مركز شرطة دمنهور انقلاب سيارة بطريق دمنهور – دسوق ( فردى ) أمام قرية سنهور دائرة المركز .

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 22224/15527 نقل بمقطورة كفر الشيخ ( محملة بالطفلة ) قيادة / محمد إبراهيم محمد أبو عليان " سائق ومقيم كفر إبراهيم دسوق كفر الشيخ بالطريق بالمشار إليه وبمكان الحادث، ونظرا لكثافة الشبورة المائية اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانقلابها على جانب الطريق وسقوط جزء من الحمولة على شريط السكة الحديد ( خط دسوق – دمنهور ) المجاور للطريق المشار إليه دون حدوث ثمة إصابات، وتحرر المحضر 1205/2016 جنح المركز.

وبالانتقال لمكان الحادث الثالث بدائرة مركز شرطة إدكو بالطريق الدولى الساحلى اتجاه الإسكندرية أمام مدخل إدكو دائرة المركز .

تبين أنه أثناء سير السيارة رقم (9524 س ط ن) ملاكى قيادة سامى خضر زنطح سن 25 سائق ومقيم بندر إدكو بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث انفجر الإطار الأمامى الأيمن، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرسانى وعبورها للطريق المقابل واصطدامها بأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق .

أسفر الحادث عن وفاة 2 من مرافقى قائد السيارة وهما تهانى السيد قطب ربة منزل ، والدة زوجة قائد السيارة، ياسين حسام محمد خرابة عمر 4 شهور، نجل شقيقة زوجة قائد السيارة، وكذا إصابة قائد السيارة وكل من ياسمين سليمان خرابة ربة منزل شقيقة زوجة قائد السيارة، باسم حسام خرابة، نجل شقيقه زوجة قائد السيارة، بكسور وجروح كدمات واشتباه مابعد الارتجاج وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى إدكو العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر 134 /2016 إدارى المركز .

ووقع الحادث الرابع بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بحادث تصادم بطريق مشروع عبد القادر ( فرعى ) أمام كوبرى قرية عبد دائرة المركز .

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص بدون لوحات قيادة عوض عبد الغفار القطعانى سائق ومقيم عزبة محرز دائرة المركز، السيارة رقم(7349 س ر ى ميكروباص) قيادة سامى حامد خليل السيد سائق ومقيم قرية إصلاح كوبرى عبد دائرة المركز .

أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث وحال تخطيها إحدى السيارات، ونظرا لكثافة الشبورة المائية اصطدمت بمقدمة السيارة الثانية التى تصادف قدومها فى الاتجاه المقابل .

أسفر الحادث عن وفاة أشرف محمد حسين سالم عامل زراعى ومقيم قرية البستان مركز الدلنجات، من مستقلى السيارة الثانية وإصابة قائدى السيارتين وعدد ( 3 ) من مستقليهما بكسور وجروح وكدمات واشتباه مابعد الارتجاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر 487/2016 جنح المركز.

ووقع الحادث الخامس بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود وهو انقلاب سيارة نقل بمقطورة بالطريق الزراعى السريع اتجاه القاهرة أمام قرية السبعين دائرة المركز .

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم (3146 ع ج س) بالمقطورة رقم 150057 غربية فنطاس محملة بمادة الكبريت الخام قيادة محمود محمد عبد الوهاب سائق ومقيم منشية أمين إسماعيل مركز كوم حمادة بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انقلاب المقطورة على جانب الطريق، ولم يسفر الحادث عن ثمة إصابات، وتحرر المحضر 2174/2016 جنح المركز.