سقوط إرهابيين يديران 47 صفحة إخوانية تحرض على العنف قبل ذكرى 25 يناير

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 47 صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للتحريض ضد مؤسسات الدولة.

فقد نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من القائمين على إدارة تلك المواقع، حيث تم ضبط "محمد. ع" ومقيم بالجيزة، قائم على إدارة 41 صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث اعترف بقيامه بوضع المشاركات التى تحرض ضد مؤسسات الدولة، ونشر فكر تنظيم الإخوان الإرهابى، والتحريض على النزول فى مظاهرات والخروج بمسيرات يوم 25 يناير القادم، وبحوزته جهاز الحاسب الآلى المستخدم.

كما تم ضبط "كوثر. ح" ومقيمة بالمنيا، تقوم على إدارة 6 صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وقد اعترفت بانتمائها لتنظيم الإخوان الإرهابى وقيامها بوضع المشاركات التى تحرض ضد مؤسسات الدولة، والتحريض على الخروج بمسيرات يوم 25 يناير المقبل، وبحوزتها (جهاز حاسب آلى، هاتف محمول) المستخدمان فى الواقعة.

وبفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة فنيًّا تبين وجود دلائل وصور الصفحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمين وعرضهما على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.



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