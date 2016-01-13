جوارديولا: قيمة الدوري الإنجليزي جعلتني أرغب في تجربته

(إفي): قال الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء إن الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يرغب في التدريب الموسم المقبل يعد بطولة "ذات أهمية خاصة".

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية:"لم أدرب أبدا في إنجلترا. تواجدت هناك خلال مباريات دوري الأبطال مع برشلونة وبايرن ميونيخ. أعرف أن الدوري هناك بطولة خاصة، ولكن لا أعرف كيفية العمل به. يتوجب علي الانتظار والرؤية بنفسي".

وكان المدرب الإسباني (44 عاما) أكد نهاية العام الماضي أنه لن يمدد تعاقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري حيث سينتقل للتدريب في إنجلترا.

وحتى الآن لا تعرف هوية النادي الذي سيدربه جوارديولا حيث تقول شائعات إن كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي ربما يكون لديهم اهتمام بخدماته.

واستغل جوارديولا معسكر فريقه المقام في الدوحة للاعتذار لمدربي الدوري الإنجليزي لوضعهم تحت ضغط عقب إعلانه عن وجهته المقبلة.

وأضاف المدرب "لم تكن نيتي إهانة أحد. طوال مسيرتي دائما ما احترمت زملائي. سواء كلاعب أو مدرب. لهذا أعتذر".

وتابع جوارديولا "كنت لأحب البقاء لمدة 20 عاما في برشلونة في منزلي ومع هؤلاء اللاعبين العظماء ولكن أنا شخص يحب المعرفة وخوض تجارب جديدة. هذا هو السبب الوحيد".