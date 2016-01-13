الداخلية تبيد مزارع البانجو بجبال جنوب سيناء وتضبط 2 طن مخدرات

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء ومكافحة المخدرات من إبادة 2 فدان مزروعة بنبات البانجو المخدر وضبط طن و250 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بجنوب سيناء .

وردت معلومات لقطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء مفادها قيام بعض العناصر الإجرامية بزراعة النباتات المخدرة وتخزين كمية كبيرة من المخدرات بالمنطقة الجبلية بإحدى الأودية .

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، تم القيام بحملة من الأجهزة الأمنية استهدفت منطقة الرينة والنهايات المتاخمة لمحافظة شمال سيناء .

وأسفرت العمليات الأمنية عن ضبط مزرعة لنبات البانجو المخدر بلغت مساحتهم (2 فدان) بوادى أبوجراويل بمنطقة الرينة، وضبط عشرة ألاف شجرة من نبات البانجو المخدر بتلك المزرعة .

كما تم ضبط مخزن بمنطقة الرينة يحتوى على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (واحد طن).. والعثور على سيارة ربع نقل بدون لوحات عثر بداخلها على بندقية آلية FN، 7 طلقات من ذات العيار .

كما تم ضبط مخزن بمنطقة وادى السد بدائرة قسم الطور يحتوى على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 250 كيلو جرام)، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط القائمين على تلك الزراعات.