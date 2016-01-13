شيرين تكافح سرطان الثدي في The voice against cancer الجمعة المقبل

تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا خيريا بعنوان “The voice against cancer” في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة القادمة، بفندق فيرمونت هليوبوليس.

وهو الحفل الخيري السنوي الذي تقيمه الجمعية الدولية لأورام الثدي والنساء “BGICS” والتي يرئسها الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع..

ويهدف الحفل إلى تقديم الدعم المادي والدعم المعنوي لمرضى السرطان ودمجهم داخل مجتمع لا ينظر لمرض السرطان بتلك النظر التشاؤمية المعتادة بسبب ضعف نسب الشفاء وذلك من خلال شقين الشق العلمي من خلال تعليم شباب الأطباء حيث تتبني الجمعية مسئولية التعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء ودعمهم وتسفيرهم للخارج لدراسة أحدث الأبحاث العالمية والطرق الجديدة للعلاج بخلاف دعم الجمعية للبحث العلمي عن طريق إنشاء قاعدة بيانات ضخمة لمرضي السرطان والتي سوف يتم من خلالها تحديد الأفراد الأكثر عرضة واحتمالية للإصابة بالسرطان لوضع آليات تحد من الإصابة بالمرض وبالتالي خفض معدلات الإصابة بالسرطان .

ومن جانب آخر تعمل الجمعية على مركز أبحاث وعلاج مرض السرطان وهو مركز غير هادف للربح ومن المتوقع له أن يكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة..