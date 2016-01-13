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بالصور..مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء تكرم المحالين على المعاش

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بالصور..مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء تكرم المحالين على المعاش بالصور..مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء تكرم المحالين على المعاش
أقامت مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء حفلا كبيرا لتكريم أبنائها من العاملين المحالين للمعاش، بقاعة التضامن الاجتماعى بطور سيناء، أمس، وذلك بحضور زيدان عبدالغفار مدير عام المكتب الفنى، نائبا عن فؤاد عبدالعظيم مدير مديرية التضامن الاجتماعى، ولفيف من قيادات المديرية.

وتم تكريم أسرة المرحومة بدرالصباح، وتكريم 6 من أبناء المديرية تم وصولهم للسن القانونية، وهم السيد طه قنديل، ورفعت عبد المعطى، بثينة محمد، وسمير محجوب، ومحضية محمد، وفاطمة عبدالمقصود،
>وتم توزيع شهادات التقدير للمكرمين وهدايا رمزية.

وقال زيدان عبدالغفار، إن التكريم هو أقل القليل للزملاء المكرمين الذين أفنوا عمرهم بمديرية التضامن الاجتماعى وقدموا خدمات جليلة للمديرية أثناء فترة عملهم.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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