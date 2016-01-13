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النقض تنظر طعن 68متهمًا في «أحداث شغب الأزبكية»

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النقض تنظر طعن 68متهمًا في «أحداث شغب الأزبكية» النقض تنظر طعن 68متهمًا في «أحداث شغب الأزبكية»

 

تبدأ محكمة النقض برئاسة المستشار أح

محكمة النقض – أرشيفية

مد جمال، اليوم الأربعاء، نظر طعن 68 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة جنايات القاهرة في قضية أحداث الشغب التي وقعت في ذكرى احتفالات 6 أكتوبر عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة والتي وقعت بمنطقة الأزبكية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، بمعاقبة 63 متهمًا بالسجن لمدة 15 عامًا ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات ، ودفع المتهمين غرامة قدرها 20 ألف جنيه ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

يذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهمين ، في القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية ، ارتكابهم جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، ومحاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدى على المواطنين به، والتأثير فى سلطات الدولة، والاعتداء على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين خربوا سور المترو ومبنى جريدة الجمهورية، كما قاوموا بالقوة ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحماية قسم الأزبكية، وقاموا بتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة بشارعى الجلاء ورمسيس، بالإضافة إلى إتلافهم سيارات الشرطة.

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